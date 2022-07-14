В Самаре на Ново-Садовой водитель въехал в фасад здания

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13 июля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в 03:50 в Самаре. Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «BMW» двигался по ул. Ново-Садовой. В пути следования возле дома № 106 А допустил повреждение дорожного ограждение и въехал в фасад здания. Водитель не пострадал. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в отношении него составлены административные материалы. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.