В Самаре на Ново-Садовой иномарка врезалась в железную будку

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В ночь на понедельник, 8 ноября, в Самаре произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили местные жители.

От удара Renault встал между полос, пишет 63.ру.

— Около полуночи на Ново-Садовой, рядом с гостиницей Ibis, иномарка влетела в строительный вагончик. Судя по всему, Renault Logan не уступил дорогу KIA Optima. Да еще и дорога скользкая свою роль сыграла. В итоге одна KIA получила удар в бок, вылетела с дороги и врезалась в железную будку, — пояснили очевидцы.

В ГУ МВД России по Самарской области озвучили предварительную информацию о пострадавших.

— В результате аварии помощь врачей потребовалась трем местным жителям: 36-летней женщине, которая находилась за рулем Renault, ее 16-летнему пассажиру и 19-летнему водителю KIA. Владелицу Logan госпитализировали, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сильнее всего пострадал Renault.

Фото: «ДТП 163 Самара» / Vk.com