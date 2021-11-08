В Самаре на Ново-Садовой иномарка врезалась в железную будку

Я нашел ошибку
Главные новости:
Большой груз ложится на плечи властей республики, которые принимают все необходимые меры.
Песков: ситуацию с мигрантами в Белоруссии непростая
Посвященный учрежденному в 2021 году Деню отца.
Стартовал региональный фестиваль «Самый спортивный папа»
С 1918 года при выполнении служебных обязанностей погибло 328 сотрудников органов внутренних дел Самарской области.
8 ноября – День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников ОВД
Подходит к завершению модернизация головной канализационной насосной станции №13 в Самаре
Подходит к завершению модернизация головной канализационной насосной станции №13 в Самаре
В Самаре установили и задержали организатора незаконного собрания автомобилистов
В Самаре установили и задержали организатора незаконного собрания автомобилистов
ГУ МЧС России по Самарской области напоминает правила безопасности при пользовании бытовым газом
ГУ МЧС России по Самарской области напоминает правила безопасности при пользовании бытовым газом
Уроженец Ульяновской области застрелил товарища во время охоты в Самарской области
Уроженец Ульяновской области застрелил товарища во время охоты в Самарской области
Маршруты автобусов №1, 9, 45 в Самаре изменили с 8 ноября
Маршруты автобусов №1, 9, 45 в Самаре изменили с 8 ноября
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.49
0.01
EUR 82.81
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
Росгвардейцы приняли участие в «Параде Памяти» в Самаре
4 ноября пройдут онлайн-соревнования Самарской области по шахматам (блиц)
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре на Ново-Садовой иномарка врезалась в железную будку

8 ноября 2021 10:25
266
В Самаре на Ново-Садовой иномарка врезалась в железную будку

В ночь на понедельник, 8 ноября, в Самаре произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили местные жители.

От удара Renault встал между полос, пишет 63.ру.

— Около полуночи на Ново-Садовой, рядом с гостиницей Ibis, иномарка влетела в строительный вагончик. Судя по всему, Renault Logan не уступил дорогу KIA Optima. Да еще и дорога скользкая свою роль сыграла. В итоге одна KIA получила удар в бок, вылетела с дороги и врезалась в железную будку, — пояснили очевидцы.

В ГУ МВД России по Самарской области озвучили предварительную информацию о пострадавших.

— В результате аварии помощь врачей потребовалась трем местным жителям: 36-летней женщине, которая находилась за рулем Renault, ее 16-летнему пассажиру и 19-летнему водителю KIA. Владелицу Logan госпитализировали, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сильнее всего пострадал Renault.

Фото: «ДТП 163 Самара» / Vk.com

 

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Land Rover» врезался в световую опору. Погибли водитель и пассажир автомобиля.
07 ноября 2021, 12:48
Полицейские работают на месте смертельного ДТП на улице Демократической в Самаре
«Land Rover» врезался в световую опору. Погибли водитель и пассажир автомобиля. Происшествия
804
В результате ДТП погиб 16-летний пассажир автомобиля.
05 ноября 2021, 09:20
В Кошкинском районе 15-летний водитель за рулем «ВАЗ-2107», вылетел в кювет и перевернулся
В результате ДТП погиб 16-летний пассажир автомобиля. Происшествия
1547
В Самаре водитель врезался в столб и перевернулся
03 ноября 2021, 12:59
В Самаре водитель врезался в столб и перевернулся
В больницу попала девушка-пассажир. Происшествия
805
В центре внимания
Еще 1 736 жителей Самарской области заболели коронавирусом
8 ноября 2021  12:48
Еще 1 736 жителей Самарской области заболели коронавирусом
201
8 ноября 2021  11:44
"Главная Тема" с губернатором Дмитрием Азаровым в прямом эфире состоится 9 ноября
181
Куда в Самарской области не пустят без COVID-пропуска: список
8 ноября 2021  10:16
Куда в Самарской области не пустят без COVID-пропуска
3394
В Самарской области 8 ноября откроются все магазины и организации сферы услуг
8 ноября 2021  10:10
В Самарской области 8 ноября откроются все магазины и организации сферы услуг
272
Сегодня, 8 ноября в Самарской области возобновляются рабочие дни
8 ноября 2021  09:56
Сегодня, 8 ноября в Самарской области возобновляются рабочие дни
381
Весь список