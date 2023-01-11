В Самаре на Некрасовской загорелся жилой дом

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Днем во вторник, 11 января, в Самаре произошел крупный пожар в многоквартирном жилом доме. Огонь вспыхнул в 10:10 по адресу Некрасовская, 25а.

— Горит лестничная клетка с первого по третий этаж. Для тушения пожара привлекли 43 человека и 12 пожарных расчетов, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Жителей дома пожарным пришлось срочно эвакуировать. Само здание построили в 1917 году. Дом кирпичный, однако перекрытия — деревянные, пишет 63.ру.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия по адресу.

Полицейскими обеспечен беспрепятственный подъезд спецтехники, охрана общественного порядка и имущества граждан. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и руководство ГУ МВД России по Самарской области, территориального отдела внутренних дел.

По факту происшествия будет проведена проверка и принято процессуальное решение, сообщает облМВД.

Проводится эвакуация жильцов дома. Жильцам предложено разместиться в здании Администрации Самарского района, также предоставлен автобус для обогрева, сообщает горадминистрация.