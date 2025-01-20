В Самаре на Московском шоссе загорелся на ходу троллейбус

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В понедельник, 20 января, ранним утром, в Самаре загорелся во время движения троллейбус, следовавший по маршруту № 12. Это случилось на Московском шоссе у дома № 185а.

На момент возгорания в троллейбусе находилось 25 человек.

Информация о пожаре в общественном транспорте поступила в экстренные службы в 06:33, пишет Самара-АиФ.

Ехавшие в троллейбусе люди вышли из него самостоятельно.

Горение в троллейбусе было потушено до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Люди при возгорании не пострадали. Причины пожара устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

МЧС России в случае пожара в общественном транспорте рекомендует: