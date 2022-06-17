В Самаре на машину с ребенком упали балки со строящегося дома

119

В Самаре сотрудники прокуратуры и Стройнадзора разбираются в обстоятельствах ЧП, в результате которого пострадал ребенок. На машину с девочкой внутри упали деревянные балки со строящегося дома. Подробности случившегося рассказала 63.RU мама травмированной дошкольницы.

— 5 марта мы подъехали к детской поликлинике № 10, расположенной по адресу улица Советской Армии, 133. Я только вышла из машины, как женщина, идущая навстречу, крикнула: «Балка летит, осторожно!» Я подняла голову и увидела балку, которая сорвалась с 20-го или 19-го этажа дома, стоящего рядом с поликлиникой. Она летела прямо на меня. Я отбежала, а балка рухнула на машину, где осталась моя дочь. Забрать ребенка оттуда я не успела — всё произошло за считаные секунды. Следом точно такая же балка сорвалась и тоже упала на мою машину. Это были трехметровые деревянные балки, — рассказала Татьяна.

По ее словам, шестилетняя дочка повредила шею из-за того, что машину дважды сильно тряхнуло. Врачи, по информации Татьяны, диагностировали у ребенка смещение двух шейных позвонков.

— Только несколько дней назад мы закончили проходить курс реабилитации — у ребенка после инцидента начались жуткие головные боли и начала болеть шея. Сейчас шея болит чуть меньше, но стресс она испытала колоссальный, об этом говорят и врачи. Первые дни, когда мы проезжали или проходили мимо этой стройки (а мы живем рядом), дочка просила: «Давай уедем отсюда, вдруг опять что-то упадет», — отметила женщина.

Татьяна сообщила также, что после ЧП она пыталась связаться с подрядчиком, который занимается строительством дома.

— Он придерживается такой позиции: в тот день был сильный ветер, рабочих на объекте не было, балки были прикреплены, но, видимо, из-за сильного ветра крепления ослабли — и они слетели. Хотя я не могу сказать, что в тот день был сильный ветер. Заказывала информацию о погоде в этот день у синоптиков. В Приволжском УГМС мне сообщили, что 5 марта ветер был умеренным. То есть балки могли слететь только из-за того, что их плохо закрепили. Еще заметила, что защитных полотен около этажа, откуда упали балки, не было. Они были ниже на несколько этажей и были плохо прикреплены. Почему? Ведь внизу ходит постоянно много людей, и этими балками вообще могло кого-то убить, — рассказала также Татьяна.

Добиться того, чтобы застройщика признали виновным в ЧП, и того, чтобы такого в Самаре больше не повторялось, женщина пыталась через несколько инстанций.

— В Следственном комитете дело возбуждать не стали. В Государственной инспекции строительного надзора области ответили так: «Выявлено нарушение требований проектной документации в части надежности закрепления опалубки и поддерживающих элементов, что и привело к падению элементов опалубки, — сообщила также жительница Самары.

Ситуацией заинтересовался и депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. По его информации, прокуратура сейчас проводит проверку в отношении застройщика и генподрядчика.