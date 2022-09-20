В Самаре на маршруте школьного автобуса нашли дефекты

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Прокуратурой Красноглинского района г. Самары проведена проверка состояния улично-дорожной сети на территории Красноглинского района г. Самары, соответствия нормативного уровня автомобильных дорог и средств организации дорожного движения на участках прохождения маршрута школьного автобуса (МБОУ «Школа № 7» г.о. Самара) по улицам Маршала Устинова, Мира, бульвара им. Ивана Финютина, Северного шоссе до границы с Волжским районом.

В ходе проверки были выявлены дефекты дорожного покрытия в виде выбоины на проезжей части бульвара имени Ивана Финютина, в районе домов №№ 6,12 по ул. Мира, отсутствие горизонтальной дорожной разметки.

Кроме того, установлено отсутствие стационарного электрического освещения по ул. Мира от дома № 45 до железнодорожного переезда, горизонтальной дорожной разметки «Стоп линия».

В этой связи прокурор в адрес руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации г. о. Самара внес представление об устранении нарушений требований законодательства о безопасности дорожного движения, которое в настоящее время находится на рассмотрении.