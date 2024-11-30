В Самаре на Авроре сгорела жилая двухподъездная двухэтажка

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В администрации Самары рассказали о судьбе жильцов сгоревшей двухэтажки в Советском районе. Пожар на Авроре, 169 оставил без крова 34 человека, в том числе 4 детей, пишет 63.ру.

— В двухподъездном доме 16 квартир. Жители переехали к родственникам. От пункта временного размещения отказались. Погибших нет. Подготовлены списки жильцов, нуждающихся в предоставлении маневренного фонда. Дальнейшую судьбу дома определит межведомственная комиссия, — сообщили в мэрии.

Сообщение о возгорании в одной из квартир двухэтажки поступило на пульт дежурного в 04:39 в субботу, 30 ноября. Пламя перекинулось на вторую квартиру и кровлю. Огонь охватил 350 квадратных метров. На время тушения пожара дорогу на Авроре перекрыли. В 05:43 пламя локализовали, в 07:16 объявлена ликвидация открытого горения, а в 08:26 полная ликвидация.