Я нашел ошибку
Главные новости:
В Поволжском Университете сервиса открыли новое студенческое пространство
В Поволжском Университете сервиса открыли новое студенческое пространство
Тольяттинец выхватил у мужчины сотовый и убежал
Тольяттинец выхватил у мужчины сотовый и убежал
Кабмин продлил запрет на экспорт бензина до конца января
Кабмин продлил запрет на экспорт бензина до конца января
В Новокуйбышевске водитель сбил 10-летнего мальчика
В Новокуйбышевске водитель сбил 10-летнего мальчика
люди, имеющие питомцев дома, живут в среднем на 10 лет дольше
Люди, имеющие питомцев дома, живут в среднем на 10 лет дольше
В Самарской области у водителя, дважды отказавшегося от медосвидетельствования, конфискован автомобиль
В Самарской области у водителя, дважды отказавшегося от медосвидетельствования, конфискован автомобиль
В Самаре на Авроре сгорела жилая двухподъездная двухэтажка
В Самаре на Авроре сгорела жилая двухподъездная двухэтажка
В Самаре автобус №11 временно следует в объезд
В Самаре автобус №11 временно следует в объезд
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 107.74
-1.84
EUR 114.31
-1.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
В Самаре пройдет праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре на Авроре сгорела жилая двухподъездная двухэтажка

30 ноября 2024 12:15
207
В Самаре на Авроре сгорела жилая двухподъездная двухэтажка

В администрации Самары рассказали о судьбе жильцов сгоревшей двухэтажки в Советском районе. Пожар на Авроре, 169 оставил без крова 34 человека, в том числе 4 детей, пишет 63.ру.

— В двухподъездном доме 16 квартир. Жители переехали к родственникам. От пункта временного размещения отказались. Погибших нет. Подготовлены списки жильцов, нуждающихся в предоставлении маневренного фонда. Дальнейшую судьбу дома определит межведомственная комиссия, — сообщили в мэрии.

Сообщение о возгорании в одной из квартир двухэтажки поступило на пульт дежурного в 04:39 в субботу, 30 ноября. Пламя перекинулось на вторую квартиру и кровлю. Огонь охватил 350 квадратных метров. На время тушения пожара дорогу на Авроре перекрыли. В 05:43 пламя локализовали, в 07:16 объявлена ликвидация открытого горения, а в 08:26 полная ликвидация.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре автобус №11 временно следует в объезд
30 ноября 2024  12:06
В Самаре автобус №11 временно следует в объезд
174
Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром Губернатора Тульской области
29 ноября 2024  16:49
Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром Губернатора Тульской области
1508
В Самаре стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
29 ноября 2024  15:52
В Самаре стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
460
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
29 ноября 2024  13:38
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
452
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
29 ноября 2024  13:16
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
582
Весь список