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В Самаре мужчина упал в пролет между лестничной площадкой и окном

4 октября 2022 11:44
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На Управленческом в Самаре мужчина упал в пролет между лестничной площадкой и окном

По факту гибели мужчины в результате падения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в соответствии с условиями договора управления многоквартирным домом, заключенным в марте 2020 года, на управляющую компанию были возложены обязательства по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания граждан, а также содержанию имущества многоквартирного дома, расположенного по улице Сергея Лазо поселка Управленческий города Самары. В результате оказания услуг ненадлежащего качества, а именно непроведения работ по восстановлению ограждающей решетки на межлестничной площадке, в июле 2022 года произошло падение мужчины в проем между указанной площадкой и оконной рамой между вторым и третьим этажом дома. В результате произошедшего потерпевший получил многочисленные травмы, от которых впоследствии скончался. 

В настоящее время сотрудниками следственного отдела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК.

 

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