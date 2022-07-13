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В Самаре мужчина перевернулся на квадроцикле

13 июля 2022 11:49
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В Самаре мужчина перевернулся на квадроцикле

12 июля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек. 

Одно из ДТП произошло в Куйбышевском районе в 01:20 час. Водитель 1985 года рождения, управляя квадроциклом «Polaris», без регистрационных номеров, двигался по улице Шоссейная со стороны улицы Казачья в направлении Кряжского шоссе. В пути следования выехал на полосу встречного движения, в нарушение ПДД РФ, и совершил опрокидывание транспортного средства. Водитель квадроцикла самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в отношении него составлены административные материалы. Квадроцикл помещен на специализированную стоянку.

Теги: ДТП

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