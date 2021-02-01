В Самаре молодая автомобилистка перевернулась в машине

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31 января на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими. При этом 5 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 06:20 в Самаре. Девушка 1998 года рождения, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», следовала по Южному Шоссе со стороны ул. Промышленности в направлении ТЦ «Амбар». В пути следования, не верно выбрала скорость движения и допустила столкновение с автомобилем «Киа Спектра», под управлением водителя 1998 года рождения, который двигался по Южному шоссе со стороны ТЦ «Амбар» в направлении ул. Промышленности во встречном направлении. В результате ДТП пострадала девушка-водитель автомобиля «Киа Спортейдж», она была госпитализирована, сообщает облМВД.