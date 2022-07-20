В Самаре легковушка врезалась в машину и дерево, двое пострадали

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19 июля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 00:20 в Кировском районе г. Самары. 35-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, управляя автомобилем «Lada Priora» двигался по Волжскому шоссе в направлении ул. Демократической. В пути следования, напротив д. 23 не выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства «Subaru Forester» под управлением 20-летнего водителя, которое двигалось в попутном направлении прямо, и допустил столкновение с ним. После удара автомобиль «Lada Priora» допустил наезд на препятствие в виде дерева. С места происшествия госпитализирован водитель «Lada Priora». 18-летней девушке-пассажиру автомобиля «Subaru Forester» медиками оказана разовая медицинская помощь на месте.