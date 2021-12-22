В Самаре конфисковали и уничтожили мобильный телефон, который незаконно передали осужденному

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Судебные приставы г. Самары передали на уничтожение конфискованные у гражданина телефон, SIM-карту и зарядное устройство, которые он пытался передать осужденному.

Житель г. Самары пытался передать осужденному мобильный телефон, зарядное устройство и SIM-карту. За попытку передачи запрещенных предметов мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания».

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары судебным приставом-исполнителем в отношении жителя областной столицы возбуждено исполнительное производство. Являющиеся предметом административного правонарушения сетевой кабель, SIM-карта и мобильный телефон конфискованы и переданы судебным приставом представителям Росимущества для последующего их уничтожения.