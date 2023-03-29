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В Самаре кондуктор трамвая подрался с пассажиром

29 марта 2023 10:39
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В Самаре кондуктор трамвая подрался с пассажиром

Вечером во вторник, 28 марта, в трамвае № 22 произошла серьезная потасовка. Ее участниками стали пассажир и кондуктор, пишет 63.RU. 

На ролике видно, как сначала кто-то из пассажиров пытается предотвратить кровопролитие, но поняв, что это бесполезно, отходит в сторону. Находившиеся в вагоне самарцы очень эмоционально отреагировали на потасовку. 

Один из пассажиров драки рассказал журналисту 63.RU о потасовке следующее:

— Кондуктор пытался выкинуть пассажира за неоплаченный проезд. Мы оплатили за него. Потом была стычка между ними, я пытался их разнять. Но затем отошел, так как всё шло к драке. Запаха алкоголя от пассажира я не почувствовал.

По словам очевидца, всё началось еще на Полевой и закончилось на остановке «Глазная больница», где окровавленного пассажира вывели из трамвая и вызвали ему скорую.

Редакция связалась с директором директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) Михаилом Ефремовым. Пока на предприятии разбираются в ситуации. Кондуктору, ставшему участником конфликта, 46 лет, в ТТУ он работает уже полгода и имеет очень хорошую характеристику от своего непосредственного начальника. В депо его знают как безотказного работника.

— Трамвай № 22 ехал из города. Около 20:05 в первый вагон сел пассажир. Он не заплатил за проезд и пересел во второй вагон. Наш кондуктор работает на два вагона и на остановке перешел за этим мужчиной. Сама драка произошла во втором вагоне, поэтому водитель не видел этого ЧП. У нас есть две свидетельницы-пассажирки, также снимавшие всё на видео. С их слов, пассажир первым бросился на кондуктора. У нашего работника разбита губа. Пока он еще в рейсе. Завтра собирается писать заявление в полицию. Утверждать что-либо окончательно пока рано. В этой ситуации нужно досконально разобраться, провести проверку, не обвиняя голословно. Но если кондуктор неправ, его, конечно, уволим, — объяснил Михаил Ефремов.

Комментарий от облМВД: "По факту обращения в отдел полиции мужчины 1976 г.р., работающего кондуктором трамвая, проводится проверка. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают участников конфликта и его свидетелей"

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