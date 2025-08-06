В Самаре катер столкнулся с двумя сапбордистами

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Следователи организовали проверку по факту столкновения катера с двумя сапбордистами на Волге в Самаре, сообщается в Telegram-канале Центрального МСУТ СКР.

По предварительным данным ведомства, инцидент произошел вечером 2 августа на Волге напротив острова Голодный в черте Самары. Судоводитель на маломерном судне столкнулся с двумя сапбордистами. В результате спортсмены оказались в воде, одному из них понадобилась помощь медиков, пишет РИА Новости.

«В Самаре устанавливаются обстоятельства наезда катера на сапбордистов. Самарским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России по факту речного происшествия организовано проведение доследственной проверки по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта)», — сообщили в Центральном МСУТ СКР.