В Самаре из-за коммунальной аварии частично перекрыли ул. Мориса Тореза

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Проезд недоступен от 69 дома в сторону улицы Карбышева.

Как сообщили представители коммунальной службы редакции сайта tvsamara.ru, движение автотранспорта было остановлено 25 июня вечером из-за аварии на водопроводе. К устранению утечки уже приступили.

На фотографии, сделанной очевидцем видно, что проезжая часть залита водой и стоят лужи. По периметру улицы - специализированная техника. Когда аварийная ситуация будет исправлена и по улице вновь пустят транспорт пока неизвестно.

Автомобилистов просят быть внимательными и выбирать другие маршруты для объезда, пишет ГТРК-Самара.