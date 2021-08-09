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В Самаре из лодки без вести пропали два человека

9 августа 2021 11:38
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В Самаре из лодки без вести пропали два человека

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку из-за ЧП на Волге, в результате которого без вести пропали два человека, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Все произошло в субботу, 7 августа, примерно в 1:00 около острова Быстренького. С борта лодки выпал пассажир, еще один решил ему помочь и тоже бросился в воду. С тех пор об их судьбе ничего неизвестно.

Сотрудники оперативных служб продолжают искать пропавших. Транспортная прокуратура организовала проверку. Сотрудники надзорного ведомства устанавливают, соблюдались ли требования законодательства о безопасности плавания, пишет Сова.инфо.

Теги: ЧП на воде ЧП на Волге

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