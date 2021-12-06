В Самаре ищут очевидцев гибели рабочих на ул. Тухачевского

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По версии следствия, 9 июля 2021 года в ходе проведения бригадой ООО «СКС» аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения в водопроводной камере, расположенной у дома № 46 по улице Тухачевского в Железнодорожном районе города Самары, погибли двое рабочих. Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз смерть погибших наступила от острого отравления метаном.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области просит откликнуться очевидцев данных событий, произошедших 9 июля 2021 в период времени с 14 до 16 часов на заднем дворе указанного жилого дома. Контактное лицо: старший следователь Ленинского межрайонного следственного отдела следственного управления Жаринов Александр Николаевич, тел.: 8 (846) 333-24-04, 8 937 982 0163.