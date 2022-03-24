В Самаре ищут без вести пропавшего пенсионера

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Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по тел. 8 (846) 200-13-40 или в ближайший отдел полиции.

Сотрудниками полиции разыскивается без вести пропавший Белоус Владимир Алиджанович, 1944 года рождения, который 19 марта 2021 года в 14:30 час. вышел из медицинского учреждения, расположенного на ул.Ново-Садовой г. Самары, и до настоящего времени домой не вернулся, местонахождение его неизвестно.

Ориентировка с приметами мужчины направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации. В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего. Помощь в розыске мужчины оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».

Приметы: мужчина, на вид 77 лет, рост 175 см, среднего телосложения, лицо овальное и смуглое, волосы темного цвета с сединой.

Был одет: вязаная шапка красного цвета, длинная матерчатая куртка черного цвета с капюшоном, штаны темного цвета, ботинки черного цвета, свитер белого цвета.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о том, где он может находиться, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: дежурной части 8 (846) 373-76-40, 200-13-37, дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!