В Самаре иномарка на скорости въехала в попутный пассажирский автобус

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Рано утром 6 августа на улице Солнечной иномарка на скорости въехала в попутный пассажирский автобус, следующий по маршруту № 61, который подъезжал к остановке. Удар был такой силы, что передняя часть легковушки оказалась буквально уничтожена, по дороге разбросало запчасти. Как пишут очевидцы в соцсетях, у машины вылетел аккумулятор и оторвало бампер.

Водитель иномарки госпитализирован. В автобусе во время столкновения находились около 40 человек, никто не пострадал.

На месте работали пожарные-спасатели и медики. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет Сова.