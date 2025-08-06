Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец, не выплативший долг по договору займа, попал под уголовное преследование.
Самарец, не выплативший долг по договору займа, попал под уголовное преследование
Молодые люди из Самарской области приехали в Камчатский край на Всероссийский форум «Экосистема. Заповедный край»
Молодые люди из Самарской области приехали в Камчатский край на Всероссийский форум «Экосистема. Заповедный край»
Путин принял в Кремле Уиткоффа
Путин принял в Кремле Уиткоффа
В Самаре 9 августа запустят бесплатные автобусы до "Солидарность Арены"
В Самаре 9 августа запустят бесплатные автобусы до "Солидарность Арены"
Самарская область получит 23 новых автобуса
Самарская область получит 23 новых автобуса
В Куйбышевском районе на улице Шоссейной убрали падавшее дерево
В Куйбышевском районе на улице Шоссейной убрали падавшее дерево
В Самаре иномарка на скорости въехала в попутный пассажирский автобус
В Самаре иномарка на скорости въехала в попутный пассажирский автобус
Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав дольщиков в Самаре
Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав дольщиков в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.05
0.38
EUR 92.51
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре иномарка на скорости въехала в попутный пассажирский автобус

6 августа 2025 12:50
90
В Самаре иномарка на скорости въехала в попутный пассажирский автобус

Рано утром 6 августа на улице Солнечной иномарка на скорости въехала в попутный пассажирский автобус, следующий по маршруту № 61, который подъезжал к остановке. Удар был такой силы, что передняя часть легковушки оказалась буквально уничтожена, по дороге разбросало запчасти. Как пишут очевидцы в соцсетях, у машины вылетел аккумулятор и оторвало бампер.

Водитель иномарки госпитализирован. В автобусе во время столкновения находились около 40 человек, никто не пострадал.

На месте работали пожарные-спасатели и медики. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет Сова.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Октябрьске водитель сбил 60-летнюю женщину
06 августа 2025, 10:46
В Октябрьске водитель сбил 60-летнюю женщину
Пешеходу врачами рекомендовано амбулаторное лечение. Происшествия
142
В Тольятти автомобилистка сбила девушку-подростка на велосипеде
06 августа 2025, 10:00
В Тольятти автомобилистка сбила девушку-подростка на велосипеде
5 августа на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек, погибло - 2.  Происшествия
124
Число пострадавших в ДТП в Тульской области возросло до 30
05 августа 2025, 12:05
Число пострадавших в ДТП в Тульской области возросло до 30
Автобус, следовавший по маршруту Стаханов (ЛНР) — Москва, въехал в опору пункта взимания платы. В стране
301
В центре внимания
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре в конце августа
6 августа 2025  12:24
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре в конце августа
110
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
5 августа 2025  12:45
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
352
Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы по крупным инфраструктурным проектам, детали бюджетного планирования на будущий год.
4 августа 2025  16:58
Вячеслав Федорищев обсудил с Министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета региона
651
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
4 августа 2025  13:15
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
778
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
4 августа 2025  10:57
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
419
Весь список