В Самаре и Тольятти в один день сбили двух стоявших пешеходов

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14 марта на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 15:05 в Кировском районе Самары. Водитель – женщина 1987 г.р., управляла автомобилем Ford Kuga, напротив д. 67 по ул. Республиканская, совершила наезд на пешехода 2005 г.р., который стоял на проезжей части без цели её перехода. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло в 16:30 в Центральном районе г. Тольятти. Водитель 1993 г.р., управляя автомашиной ВАЗ 2107, двигался по жилой зоне. В районе д. 96 по ул. Мира, допустил наезд на стоявшего пешехода – женщину 1937 г.р. С места ДТП пешеход госпитализирована.