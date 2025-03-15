Я нашел ошибку
Главные новости:
Также из кармана куртки задержанного полицейские изъяли полиэтиленовый пакет с наркотиком.
Сотрудники ГАИ Тольятти остановили для проверки документов водителя BMW и обнаружили в бардачке авто наркотики
Глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием жилищного сектора.
Вячеслав Федорищев: "Работы возобновляются, будут идти полным ходом, метро будет достроено".
Будьте внимательны и осторожны!
16 марта местами в Самарской области ожидается туман
В Самаре и Тольятти в один день сбили двух стоявших пешеходов
В Самаре и Тольятти в один день сбили двух стоявших пешеходов
У россиян вырос спрос на подешевевшие пляжные туры в Китай
У россиян вырос спрос на подешевевшие пляжные туры в Китай
Банк России сформулировал требования к торговле криптовалютой
Банк России сформулировал требования к торговле криптовалютой
В Самарской области завершается работа автозимника
В Самарской области завершается работа автозимника
В Самарской области на пожаре погибли куры
В Самарской области на пожаре погибли куры
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.57
-1.05
EUR 93.61
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре наградили лучших сотрудников отрасли бытового обслуживания населения и ЖКХ
В Самаре состоится мастер-класс от чемпиона России по гонкам с препятствиями Егора Белоусова
В Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток с самарскими фотографами
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре и Тольятти в один день сбили двух стоявших пешеходов

15 марта 2025 13:56
139
В Самаре и Тольятти в один день сбили двух стоявших пешеходов

14 марта на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 8 человек. 

Одно из ДТП произошло в 15:05 в Кировском районе Самары. Водитель – женщина 1987 г.р., управляла автомобилем Ford Kuga, напротив д. 67 по ул. Республиканская, совершила наезд на пешехода 2005 г.р., который стоял на проезжей части без цели её перехода. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.

 Еще одно ДТП произошло в 16:30 в Центральном районе г. Тольятти. Водитель 1993 г.р., управляя автомашиной ВАЗ 2107, двигался по жилой зоне. В районе д. 96 по ул. Мира, допустил наезд на стоявшего пешехода – женщину 1937 г.р. С места ДТП пешеход госпитализирована. 

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызрани водитель сбил 75-летнюю женщину
14 марта 2025, 10:59
В Сызрани водитель сбил 75-летнюю женщину
69-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по проспекту 50 лет Октября. Происшествия
377
В Самаре произошло ДТП на пересечении Московского шоссе и Волжского шоссе
14 марта 2025, 09:52
В Самаре произошло ДТП на пересечении Московского шоссе и Волжского шоссе
Возможны задержки в движении автобусов. Происшествия
411
В Кинеле произошло столкновение трех автомобилей
13 марта 2025, 10:19
В Кинеле произошло столкновение трех автомобилей
Столкнулись KIA Soul, ВАЗ 2199 и НИВА. Происшествия
426
В центре внимания
Глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием жилищного сектора.
15 марта 2025  15:03
Вячеслав Федорищев: "Работы возобновляются, будут идти полным ходом, метро будет достроено".
129
Вячеслав Федорищев, приветствуя членов делегации, отметил богатую историю взаимоотношений Самарской области и Республики Мордовия и выразил уверенность в укреплении сотрудничества.
14 марта 2025  16:03
В Самарской области пройдут дни мордовской культуры
478
До начала заседания участникам была представлена деятельность резидентов технопарка «ЗУБОВО» и других индустриальных парков Республики Башкортостан, демонстрирующая инновационный потенциал региона.
14 марта 2025  15:57
Министерства промышленности Самарской области и Республики Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве
709
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
14 марта 2025  13:55
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
342
Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области
14 марта 2025  12:58
Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области
348
Весь список