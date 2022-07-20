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В Самаре и передали на уничтожение тысячу бутылок коньяка

20 июля 2022 10:49
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В Самаре и передали на уничтожение тысячу бутылок коньяка

 

Судебные приставы конфисковали у местного жителя  свыше 1 тысячи бутылок коньяка. Мужчина не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и торговал алкоголем без соответствующей документации. 

Возле одного из жилых домов в г. Самаре предприимчивый мужчина незаконно реализовал алкогольную продукцию. Изучив материалы дела, суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией 1080 бутылок коньяка. 

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы выехали по месту совершения исполнительных действий и составили акт изъятия алкогольной продукции. Нелегально  реализуемый коньяк передали на уничтожение.  

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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