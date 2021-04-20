В Самаре грузовик врезался в легковушку

107

19 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 09:30 в Самаре. Мужчина 1988 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Рено», двигался по Смышляевскому шоссе со стороны ул. Подольской в сторону ул. Аэропорт 2. Он не выбрал нужную скорость и столкнулся с транспортным средством «Лада 21214», под управлением водителя 1978 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля, он был госпитализирован, сообщает облМВД.