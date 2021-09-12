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В Самаре горели дома на улице Майской

12 сентября 2021 13:11
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В Самаре горели дома на улице Майской

В Самаре ликвидировали пожар на улице Майской, который вспыхнул под вечер в субботу, 11 сентября. Там горели два частных дома и надворные постройки. Пламя полыхало на 350 квадратных метрах, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. К счастью, погибших и пострадавших нет.

- Оперативными действиями пожарно-спасательных подразделений распространение огня удалось остановить, в 19:15 была объявлена локализация пожара, в 19:46 – полная ликвидация, - говорится в сообщении.

На месте работали 69 человек и 22 единицы техники.

Причину пожара предстоит выяснить экспертам, пишет Самара-КП.

 

 

Теги: МЧС пожар

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