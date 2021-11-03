В Самаре эвакуировали ТЦ «МЕГА»

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В Самаре посетителей и без того опустевшего в условиях коронавируса торгового центра «МЕГА» попросили на выход. В здании произошла эвакуация. О происшествии сообщили очевидцы утром 3 ноября.

Можно было бы подумать, что это пожар или ложное срабатывание сигнализации, которое очень часто фиксируют в здании ТЦ, но в МЧС опровергли такие догадки:

— Происшествие проходит по линии правоохранительных органов, — пояснили в ведомстве.

По словам очевидцев, причиной переполоха могло стать сообщение о минировании.

Судя по кадрам с места событий, люди не успели взять с собой даже теплые вещи. Работники и посетители торгового центра греются у входа на улице с помощью пледов, пишет 63.ру.

Последний раз «МЕГУ» эвакуировали 3 дня назад. Из здания тогда вывели около тысячи человек.