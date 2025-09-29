Я нашел ошибку
Главные новости:
Премия присуждается не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создает возможности для других.
В Самарской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей»
Финальные испытания пройдут в Курске с 29 сентября по 2 октября. В них примут участие 89 мастеров со всей России.
Преподаватель из Самары представит регион на конкурсе профмастерства «Мастер года»
Культурная программа объединит 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 14 объектов.
Сформирована архитектура культурной программы форума «Россия – спортивная держава» в Самаре
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры.
Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
В Самаре эвакуировали школу после анонимного сообщения о бомбе

29 сентября 2025 13:38
134
В Самаре утром 29 сентября эвакуировали школу № 81 после получения анонимного сообщения о минировании.

По информации городской администрации, письмо с угрозой поступило на электронную почту образовательного учреждения в 10:50. Руководство школы сразу же уведомило экстренные службы и организовало эвакуацию. Всех учеников и персонал централизованно вывели из здания. Об этом сообщила администрация учебного заведения журналистам КП-Самара.

Сейчас здание обследуют оперативные службы. Решение о возобновлении занятий примут только после завершения проверки.

 

