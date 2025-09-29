В Самаре эвакуировали школу после анонимного сообщения о бомбе

134

В Самаре утром 29 сентября эвакуировали школу № 81 после получения анонимного сообщения о минировании.

По информации городской администрации, письмо с угрозой поступило на электронную почту образовательного учреждения в 10:50. Руководство школы сразу же уведомило экстренные службы и организовало эвакуацию. Всех учеников и персонал централизованно вывели из здания. Об этом сообщила администрация учебного заведения журналистам КП-Самара.

Сейчас здание обследуют оперативные службы. Решение о возобновлении занятий примут только после завершения проверки.