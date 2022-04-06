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В Самаре эвакуировали детей из школы №71

6 апреля 2022 13:51
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В Самаре эвакуировали детей из школы №71

В среду, 6 апреля, в областном центре на улице Луначарского произошла массовая эвакуация детей из школы №71. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Судя по фотографиям, на месте работают правоохранители со служебными собаками, служба спасения. Также на месте находятся пожарные машины. Детей экстренно вывели из здания. Вполне возможно, что этому послужила очередная "шутка" какого-то злоумышленника.

Как сообщили в комментариях к записи, спецслужбы провели осмотр учебного заведения вместе с собакой. Никаких опасных устройств обнаружено не было. Однако официального подтверждения данной информации пока нет. 

Напомним, в начале 2022 года волна сообщений о минировании уже не раз заставила самарцев побеспокоиться. Сначала эвакуировали аэропорт Курумоч из-за сообщения о минировании самолетов, после - здание облсуда, а потом начались массовые эвакуации школьников областного центра, передает ГТРК Самара. 

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