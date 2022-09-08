В Самаре экстренно сел самолет из-за медицинского ЧП на борту

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В Самаре с среду, 7 сентября, экстренно приземлился самолет. Воздушное судно следовало из Москвы и должно было сесть в Орске, однако из-за чрезвычайной ситуации пилоты вынужденно прервали полет. Причина — один из пассажиров борта почувствовал себя плохо, пишет ГТРК Самара.

Самолет должен был долететь до конечной точки в 14:20 по московскому времени.

А пассажиру понадобилась помощь врачей, поэтому его доставили в одну из городских больниц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Курумоч».