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В Самаре экскаватор протаранил трамвай

26 июня 2021 13:07
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В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Вечером 25 июня, в Самаре на кольце Антонова-Овсеенко и Авторы произошло ДТП с участием трамвая и экскаватора. Как сообщали очевидцы, движение по Авроре парализовало в обе стороны, также стояли и трамваи.

- Движение стоит полностью, проезжаем по газону и трамвайным путям, - сообщали автолюбители.
В ГУ МВД по Самарской области «КП-Самара» сообщили, что сообщения о пострадавших не поступало. Судя по фотографиям, опубликованным в сети, трамвайный вагон получил серьезные повреждения стрелой спецтехники.

Фото: СОЦСЕТИ

 

 

Теги: ДТП трамвай экскаватор

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