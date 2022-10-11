В Самаре экипаж Росгвардии задержал женщину, находившуюся в розыске

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В утреннее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Красноглинском районе Самары, получил информацию о хищении. Работники одного из продовольственных магазинов розничной сети, расположенного в микрорайоне Крутые Ключи, сообщили о посетительнице, похитившей товар.

Прибывшие на место происшествия патрульные задержали предполагаемую злоумышленницу – женщину 1978 года рождения. Росгвардейцы выяснили, что жительница Самары в прошлом уже привлекалась к уголовной ответственности. Кроме того, она находилась в местном розыске – полиция искала ее как обвиняемую, скрывшуюся от органов дознания.

Сотрудники Росгвардии передали задержанную своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.