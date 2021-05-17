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В Самаре двухлетний малыш выпал из окна многоэтажки

17 мая 2021 10:16
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В Самаре двухлетний малыш выпал из окна многоэтажки

В воскресенье 16 мая днём в Самаре произошла смертельная трагедия. Маленький ребёнок вывалился из окна многоэтажного дома.

Следственное управление СК РФ по Самарской области подтвердило факт гибели несовершеннолетнего, упавшего из окна одного из высотных домов Железнодорожного района. Как выяснилось, это был малыш 2018 года рождения.

«Ребёнок 2018 года рождения, проживающий в одном из домов Железнодорожного района города Самары», - прокомментировал ГТРК «Самара» представитель СУ СК РФ по Самарской области.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, ребёнок мог упасть в то время, когда мать занималась домашними делами. Она сразу же выбежала вниз на улицу, малыш ещё дышал и скончался на руках у матери. О тяжести полученных травм говорит большая лужа крови на асфальте. Вероятно, этаж, с которого выпал ребёно, был высокий.

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняет Куйбышевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области.

Теги: падение с высоты СУ СК ЧП с детьми

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