В Самаре двое пострадали в ДТП на ул. Вольской

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8 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП с 15 пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 12:10 в Промышленном районе г. Самара. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 26-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Chevrolet Aveo», двигался по ул. Вольской в направлении проспекта Кирова. В пути следования, на регулируемом перекрестке, при выполнении маневра левого поворота на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу транспортному средству «Datsun on-DO» под управлением 49-летнего водителя, который двигался во встречном направлении и допустил столкновение с ним. С места происшествия в медицинское учреждение доставлен 49-летний водитель и 47-летняя женщина-пассажир автомобиля «Datsun on-DO».