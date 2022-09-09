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В Самаре двое пострадали в ДТП на ул. Вольской

9 сентября 2022 13:10
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В Самаре двое пострадали в ДТП на ул. Вольской

8 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП с 15 пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 12:10 в Промышленном районе г. Самара. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 26-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Chevrolet Aveo», двигался по ул. Вольской в направлении проспекта Кирова. В пути следования, на регулируемом перекрестке, при выполнении маневра левого поворота на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу транспортному средству «Datsun on-DO» под управлением 49-летнего водителя, который двигался во встречном направлении и допустил столкновение с ним. С места происшествия в медицинское учреждение доставлен 49-летний водитель и 47-летняя женщина-пассажир автомобиля «Datsun on-DO».

Теги: ДТП

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