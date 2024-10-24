В Самаре дорожная компания заплатит 1 млн рублей за травму работника

82

Прокуратурой Промышленного района г. Самары проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства ООО «Автоволгастрой».

Установлено, что в сентябре 2023 года с работником организации, осуществляющей деятельность в сфере дорожного строительства, произошел несчастный случай на производстве. При выполнении работ по укладке арматуры для сварки работника прижало к станку. В результате мужчина получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Причиной несчастного случая явилось нарушение технологического процесса.

В интересах пострадавшего прокуратурой района направлено исковое заявление к ООО «АвтоВолгастрой» о взыскании компенсации морального вреда.

Решением суда с предприятия в пользу 34-летнего работника взыскан 1 млн рублей.

Исполнение решения суда будет взято на контроль после его вступления в законную силу.