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В Самаре дорожная компания заплатит 1 млн рублей за травму работника

24 октября 2024 13:47
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В Самаре дорожная компания заплатит 1 млн рублей за травму работника

Прокуратурой Промышленного района г. Самары проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства ООО «Автоволгастрой».

Установлено, что в сентябре 2023 года с работником организации, осуществляющей деятельность в сфере дорожного строительства, произошел несчастный случай на производстве. При выполнении работ по укладке арматуры для сварки работника прижало к станку. В результате мужчина получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Причиной несчастного случая явилось нарушение технологического процесса.

В интересах пострадавшего прокуратурой района направлено исковое заявление к ООО «АвтоВолгастрой» о взыскании компенсации морального вреда.

Решением суда с предприятия в пользу 34-летнего работника взыскан 1 млн рублей.

Исполнение решения суда будет взято на контроль после его вступления в законную силу.

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