В Самаре директора организации, задолжавшей сотрудникам 2,5 млн рублей, будут судить

112

В отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары в отношении организации на исполнении находилось свыше 20 исполнительных производств о взыскании заработной платы на общую сумму 2,5 миллиона рублей.

Судебный пристав-исполнитель предупредил директора организации об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда и своих обязательств по выплате заработной платы. Несмотря на это должник к погашению задолженности не приступил.

Сотрудником Службы в отношении директора организации был составлен административный протокол и вынесен штраф в размере 1 тысячи рублей. После чего судебным приставом-исполнителем должностное лицо было повторно предупреждено об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Директор организации предупреждение проигнорировал. В результате судебным приставом-исполнителем в отношении женщины было возбуждено уголовное дело, ей грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до года.