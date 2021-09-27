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В Самаре директора организации, задолжавшей сотрудникам 2,5 млн рублей, будут судить

27 сентября 2021 10:20
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В Самаре директора организации, задолжавшей сотрудникам 2,5 млн рублей, будут судить

В отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары в отношении организации на исполнении находилось свыше 20 исполнительных производств о взыскании заработной платы на общую сумму 2,5 миллиона рублей.

Судебный пристав-исполнитель предупредил директора организации об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда и своих обязательств по выплате заработной платы. Несмотря на это должник к погашению задолженности не приступил. 

Сотрудником Службы в отношении директора организации был составлен административный протокол и вынесен штраф в размере 1 тысячи рублей. После чего судебным приставом-исполнителем должностное лицо было повторно предупреждено об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Директор организации предупреждение проигнорировал. В результате судебным приставом-исполнителем в отношении женщины было возбуждено уголовное дело, ей грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до года. 

Теги: судебные приставы

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