В Самаре директор организации хотела дать взятку за покровительство

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УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность директора одной из коммерческих организаций региона, причастной к даче взятки.

Установлено, что директор предложила начальнику контрольно-аналитического отдела МИ ФНС России №18 по Самарской области денежные средства в размере 300 тыс. рублей ежемесячно за общее покровительство в силу своего должностного положения ее незаконной деятельности, а именно – за непроведение мероприятий налогового контроля в отношении её компании.

В апреле 2022 года женщина задержана с поличным при передаче вышеупомянутому должностному лицу, действовавшему в рамках проводимого УФСБ мероприятия «оперативный эксперимент», 100 тыс. рублей из оговоренных ранее 300 тыс. рублей.

На основании переданных УФСБ материалов ОРД Следственным управлением Следственного комитета России по Самарской области по указанному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.291 УК РФ.

Решением Самарского районного суда г. Самары фигурантка уголовного дела признана виновной в инкриминируемом ей преступлении с назначением наказания

в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 3 млн рублей.