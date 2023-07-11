В Самаре дерево упало на ребенка

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Камера наблюдения запечатлела момент ЧП с участием несовершеннолетнего, произошедшего днем в минувший понедельник, 10 июля, в Октябрьском районе Самары.

На кадрах видно, как дерево рухнуло на игровую площадку, где в тот момент находились дети.

По данным региональной прокуратуры, в результате происшествия пострадал девятилетний мальчик, ему потребовалась госпитализация.

В настоящее время сотрудники ведомства и работники Следственного комитета разбираются в обстоятельствах инцидента и предшествовавших ему причинах, пишет Смотрим.