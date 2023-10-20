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В Самаре будут расследовать уголовное дело о хулиганстве после драки в парке Победы

20 октября 2023 13:57
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В Самаре будут расследовать уголовное дело о хулиганстве после драки в парке Победы

По версии следствия, с 15 по 17 октября 2023 года на разных участках местности в городе Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние и малолетние подростки. В ходе потасовок участникам драк причинены телесные повреждения.

В настоящее время участники конфликтных ситуаций установлены, задержаны 7 граждан, в том числе несовершеннолетние, причинившие телесные повреждения, повлекшие вред здоровью.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по уголовному делу создана следственная группа, объединено в одно производство несколько уголовных дел, возбужденных по ст. 116 УК РФ (побои), ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По уголовному делу произведено более 150 следственных действий, допрошены подозреваемые, потерпевшие и свидетели преступлений, проведены осмотры мест происшествий, проверки показаний на месте происшествия, выемки и обыски, изучены записи с камер с видеонаблюдения.

Также возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) – по факту размещения видеороликов с публичными ненормативными комментариями произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям несовершеннолетних, разместивших видеоролики, а также действиям их родителей и попечителей.

Кроме того, в рамках возбужденных уголовных дел будет дана оценка действиям органов опеки и миграционной службы.

В настоящее время в суд направлены ходатайства об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделений ГУ МВД России по Самарской области, сотрудниками которых проводились масштабные мероприятия по установлению участников и свидетелей конфликтных ситуаций. Задержание подозреваемых осуществлялось при взаимодействии с сотрудниками полиции при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области, сообщает СУ СК.

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