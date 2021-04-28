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В Самаре бетонная крыша гаража убила мужчину

28 апреля 2021 11:16
68
В Самаре бетонная крыша гаража убила мужч

27 апреля оперативному дежурному Поисково-спасательной службы поступил вызов на ул. Олимпийская 19 в Кировском районе. Там произошло обрушение крыши кирпичного гаражного строения. В результате под обломками бетонной плиты погиб человек.

Требовалась помощь спасателей по извлечению погибшего из-под завалов. В 14.27 к выполнению работ по извлечению пострадавшего приступили спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области. Гидравлическим инструментом спасатели приподняли бетонную плиту и освободили погибшего. В 15.00 спасательные работы на месте происшествия были окончены, сообщает ПСС по Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области

Теги: обрушение обрушение зданий спасатели

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