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В Самаре автомобилистка врезалась в иномарку, выезжая с парковки

26 мая 2022 12:54
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В Самаре автомобилистка врезалась в иномарку, выезжая с парковки

25 мая на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек. 

Одно из ДТП произошло в 17:00 в Октябрьском районе г. Самары. Женщина - водитель 1986 года рождения (с мая 2021 г. к административной ответственности за нарушения ПДД привлекалась 14 раз), управляя автомобилем «BMW», выезжая задним ходом с парковки около д. 201 Б по пр. Карла Маркса, в нарушении п. 8.12 ПДД РФ, совершила столкновение с автомобилем «BMW», под управлением мужчины - водителя 1988 года рождения, который двигался вдоль парковки д. 201 Б. Мужчина госпитализирован.

Теги: ДТП

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