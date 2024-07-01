В Самаре 62-летний водитель сбил женщину

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30 июня на территории региона зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 22:10 час. в Железнодорожном районе Самары. 62-летний водитель, находясь за рулем автомашины Toyota Corolla, двигался по ул. Мориса Тореза в направлении ул. Дзержинского. В пути следования напротив д.40 совершил наезд на 61-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости, справа налево по ходу движения автомобиля. С места ДТП женщина госпитализирована.