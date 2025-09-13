В Самаре 24-летний автомобилист врезался в столб

84

12 сентября на территории региона зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадали 12 человек и 5 погибло.

Одно из ДТП произошло в 08:10 в Волжском районе. 24-летний мужчина, управляя автомобилем BMW, двигался по автомобильной дороге «Обход г. Самары». В пути следования, на 3 км, со стороны автодороги «Самара-Б.Черниговка» в направлении г. Самара, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на препятствие в виде световой опоры. Водитель госпитализирован, а 23-летний пассажир отпущен домой.