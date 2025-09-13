Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинельском районе на 200 кв. метрах горели надворные постройки
В Кинельском районе на 200 кв. метрах горели надворные постройки
В Санкт-Петербурге домашний кот стал причиной пожара в квартире
В Санкт-Петербурге домашний кот стал причиной пожара в квартире
В Самаре 24-летний автомобилист врезался в столб
В Самаре 24-летний автомобилист врезался в столб
Минпромторг РФ: такос или суши не могут быть включены в российские турпродукты
Минпромторг РФ: такос или суши не могут быть включены в российские турпродукты
Тольяттинец увидел в подъезде дорогой велосипед и сдал его в ломбард
Тольяттинец увидел в подъезде дорогой велосипед и сдал его в ломбард
В Самарской области судебные приставы добились ремонта дороги
В Самарской области судебные приставы добились ремонта дороги
Онищенко предложил поднять возраст продажи алкоголя
Онищенко предложил поднять возраст продажи алкоголя
В Самаре на один день изменится маршрут автобуса №34
В Самаре на один день изменится маршрут автобуса №34
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.38
-1.28
EUR 99.33
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре 24-летний автомобилист врезался в столб

13 сентября 2025 12:12
84
В Самаре 24-летний автомобилист врезался в столб

12 сентября на территории региона зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадали 12 человек и 5 погибло. 

Одно из ДТП произошло в 08:10 в Волжском районе. 24-летний мужчина, управляя автомобилем BMW, двигался по автомобильной дороге «Обход г. Самары». В пути следования, на 3 км, со стороны автодороги «Самара-Б.Черниговка» в направлении г. Самара, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на препятствие в виде световой опоры. Водитель госпитализирован, а 23-летний пассажир отпущен домой.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Ставропольским районе легковушки сбила велосипедистку и перевернулась
12 сентября 2025, 12:55
В Ставропольским районе легковушки сбила велосипедистку и перевернулась
С места ДТП велосипедистка госпитализирована.  Происшествия
299
В Самаре Kia Rio столкнулась с мотоциклом
12 сентября 2025, 12:49
В Самаре Kia Rio столкнулась с мотоциклом
С места ДТП мотоциклист доставлен в лечебное учреждение. Происшествия
271
В Сергиевском районе произошло ДТП: четверо погибших
12 сентября 2025, 09:40
В Сергиевском районе произошло ДТП: четверо погибших
Столкнулись ГАЗ и Ford. Происшествия
278
В центре внимания
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
312
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
359
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
405
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
380
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
556
Весь список