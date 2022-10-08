В РЖД сообщили об отмене всех поездов в Крым

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В настоящий момент продажа билетов на поезда, которые следовали в Крым и обратно, приостановлена после ЧП. Помимо этого, отменены все поезда на ближайшее время. Об этом сообщили в РЖД, передает ТАСС.

«Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, — временно не будут отправляться», — заявили в организации. Кроме того, там пообещали, что возврат билетов на задержанные или отмененные поезда пассажирам сделают без дополнительных сборов и плат в ближайшее время.

На место происшествия также отправили восстановительные поезда станций Керчь и Тамань — Пассажирская. Уже создан и оперативный штаб РЖД под председательством генерального директора компании Олега Белозерова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов высказался о сроках восстановления Крымского моста после пожара. Он отметил, что только после ликвидации пожара станет понятно, когда будут проводить ремонтные работы. Он также пообещал провести экспертизу по мосту, которая покажет масштабы повреждений. Позднее стало известно, что пожар на поезде с дизельным топливом смогли ликвидировать. В настоящее время открытого горения на месте происшествия не наблюдается.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в субботу, 8 октября, во время движения по Крымскому мосту произошел подрыв автомобиля. После этого стало известно о возгорании топливной цистерны в хвосте поезда, шедшего по Крымскому мосту. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь.

По данным властей, судоходные арки не повреждены. По предварительным данным, пострадавших нет. При этом движение по Крымскому мосту сейчас перекрыто, готовится к запуску паромная переправа через Керченский пролив.

Помимо этого, власти Крыма призвали россиян пользоваться только официальной информацией во избежание распространения «вражеских фейков и вбросов», пишет Лента.