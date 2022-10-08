Я нашел ошибку
Главные новости:
Следователи установили, что грузовиком, взорванном на Крымском мосту, владел житель Кубани.
СК установил данные собственника взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается туман
Спортсмены региона установили очередной рекорд России.
«Мы вместе. Спорт»: в четвертый день состязаний представители Самарской области завоевали еще 7 медалей
В Самаре реставрация Дома Маштакова близится к завершению
В Самаре реставрация Дома Маштакова близится к завершению
Отдыхающим в Крыму туристам продлят проживание за счет средств республики
Отдыхающим в Крыму туристам продлят проживание за счет средств республики
Оценен ущерб от пожара на Крымском мосту
Оценен ущерб от пожара на Крымском мосту
В Самарской области ищут перевозчиков для автобусных маршрутов
В Самарской области ищут перевозчиков для автобусных маршрутов
В РЖД сообщили об отмене всех поездов в Крым
В РЖД сообщили об отмене всех поездов в Крым
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.25
1
EUR 59.98
1.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Более 300 туристов отправились в познавательное путешествие из Самары в Волгоград
В Самарском кадетском корпусе состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты
В Самаре пройдет Фестиваль роботов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В РЖД сообщили об отмене всех поездов в Крым

8 октября 2022 12:08
188
В РЖД сообщили об отмене всех поездов в Крым

В настоящий момент продажа билетов на поезда, которые следовали в Крым и обратно, приостановлена после ЧП. Помимо этого, отменены все поезда на ближайшее время. Об этом сообщили в РЖД, передает ТАСС.

«Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, — временно не будут отправляться», — заявили в организации. Кроме того, там пообещали, что возврат билетов на задержанные или отмененные поезда пассажирам сделают без дополнительных сборов и плат в ближайшее время.

На место происшествия также отправили восстановительные поезда станций Керчь и Тамань — Пассажирская. Уже создан и оперативный штаб РЖД под председательством генерального директора компании Олега Белозерова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов высказался о сроках восстановления Крымского моста после пожара. Он отметил, что только после ликвидации пожара станет понятно, когда будут проводить ремонтные работы. Он также пообещал провести экспертизу по мосту, которая покажет масштабы повреждений. Позднее стало известно, что пожар на поезде с дизельным топливом смогли ликвидировать. В настоящее время открытого горения на месте происшествия не наблюдается.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в субботу, 8 октября, во время движения по Крымскому мосту произошел подрыв автомобиля. После этого стало известно о возгорании топливной цистерны в хвосте поезда, шедшего по Крымскому мосту. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь.

По данным властей, судоходные арки не повреждены. По предварительным данным, пострадавших нет. При этом движение по Крымскому мосту сейчас перекрыто, готовится к запуску паромная переправа через Керченский пролив.

Помимо этого, власти Крыма призвали россиян пользоваться только официальной информацией во избежание распространения «вражеских фейков и вбросов», пишет Лента.

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На региональном уровне будут приняты дополнительные меры поддержки мобилизованных.
7 октября 2022  20:04
Дмитрий Азаров проинспектировал все военные части на территории региона
553
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
7 октября 2022  13:13
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
664
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
7 октября 2022  09:57
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
1154
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
7 октября 2022  09:50
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
336
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
6 октября 2022  12:46
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
604
Весь список