В Рязанской области украли 60-тонный железнодорожный мост

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Как передает РБК, о краже железнодорожного моста в Скопине Рязанской области стало известно накануне, об этом сообщили «Рязанские новости» со ссылкой на правозащитницу Светлану Коновалову.

По данным издания, мост был приватизирован предприятием АО «Скопинское ППЖТ». Однако люди, распилившие и разобравшие мост, заявили, что нашли документы, согласно которым конструкция никому не принадлежит.

Как уточнила Коновалова, стороны друг с другом знакомы и пытались договориться, но не получилось. Владелица предприятия уже написала обращение в полицию.

Как сообщил телеграм-канал Baza, части моста нашли в пунктах металлоприема в Рязани. Коновалова обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой найти и наказать тех, кто спилил мост.

По данным телеграм-канала Mash, мост принадлежал комбикормовому заводу, собственники оценили ущерб в 300 млн руб. Сейчас решается вопрос о заведении уголовных дел по статьям «Кража в особо крупном размере» и «Халатность».

Фото: freepik.com