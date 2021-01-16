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В Рязани убили главного редактора регионального портала "Рязань.Лайф"

16 января 2021 15:50
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По данным источника в правоохранительных органах, тело Жанны Шепляковой с ножевыми ранениями нашли в ее квартире.

Главный редактор регионального портала "Рязань.Лайф" Жанна Шеплякова найдена убитой в своей квартире. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером с ножевыми ранениями найдено тело главреда регионального портала "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой. По предварительной информации, причиной убийства стал бытовой конфликт", - сказал собеседник агентства.

В редакции портала "Рязань.Лайф" информацию о смерти редактора подтвердили. "Да, действительно, ее не стало", - сказал собеседник.

Как добавила ТАСС председатель рязанского отделения Союза журналистов Галина Зайцева, "действительно, была убита в своей квартире". "Одна из версий, что это бытовой случай. Такая история, нашли в собственной квартире с ножевыми ранениями", - рассказала она.

 

Фото:  соцсети

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Комментарии

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