В Рязани убили главного редактора регионального портала "Рязань.Лайф"

232

Главный редактор регионального портала "Рязань.Лайф" Жанна Шеплякова найдена убитой в своей квартире. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером с ножевыми ранениями найдено тело главреда регионального портала "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой. По предварительной информации, причиной убийства стал бытовой конфликт", - сказал собеседник агентства.

В редакции портала "Рязань.Лайф" информацию о смерти редактора подтвердили. "Да, действительно, ее не стало", - сказал собеседник.

Как добавила ТАСС председатель рязанского отделения Союза журналистов Галина Зайцева, "действительно, была убита в своей квартире". "Одна из версий, что это бытовой случай. Такая история, нашли в собственной квартире с ножевыми ранениями", - рассказала она.

Фото: соцсети