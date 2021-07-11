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В Рождествено в ДТП пострадал ребенок

11 июля 2021 12:50
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В Рождествено в ДТП пострадал ребенок

В селе Рождественно, в том числе и из-за  несоблюдения правил перевозки детей, пострадал 6-летний пассажир автомобиля «Chevrolet Niva». 10 июля в 22-30 час.  66-летний водитель, управляя автомобилем «LАDА 212140 LАDА 4Х4», двигаясь по меж дворовому проулку ул. Советская, не уступил дорогу транспортному средству, двигающемуся по главной дороге, в результате чего допустил столкновение с а/м «Chevrolet Niva» под управлением водителя  1966 года рождения. Несовершеннолетний пассажир а/м «Chevrolet Niva» получил травму головы. Мальчику назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.

Теги: ДТП с детьми пострадавшие

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