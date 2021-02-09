В ростовской больнице умер мужчина, у которого извлекли ручку из головы

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Мужчина, госпитализированный из СИЗО-3 в ростовскую больницу с шариковой ручкой в голове, которая прошла через глаз и мозг, скончался, сообщил РИА Новости представитель областного ГУФСИН РФ.

Как сообщалось ранее, 37-летний мужчина поступил в горбольницу Ростова-на-Дону с шариковой ручкой, прошедшей через его глаз и мозг. По данным врачей, ручка вошла в мозг на всю глубину черепа – в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга. Нейрохирурги провели операцию, мужчина был помещен в реанимацию.

По словам представителя областного ГУФСИН, мужчина получил травму 5 февраля на территории СИЗО-3, где он содержался. Со слов обвиняемого, повреждения он нанес себе сам, в состоянии нервного срыва. Его госпитализировали в ГБСМП. "Девятого февраля 2021 года обвиняемый скончался", - сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего проводится проверка, материалы которой направлены в правоохранительные органы.

Фото: Городская больница скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону/Instagram