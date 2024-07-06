В российском городе произошло массовое отравление детей

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В Республике Бурятия произошло массовое отравление в одном из кафе города Гусиноозерск. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Предварительно, у пострадавших — острая кишечная инфекция. Симптомы одинаковые: боли в животе, тошнота и высокая температура», — отмечается в публикации.

По данным канала, суммарно в заведении общественного питания отравились 22 человека, из них 13 — дети. Десять граждан, в числе которых восемь несовершеннолетних, были госпитализированы. Остальные лечатся дома.

По факту произошедшего прокуратура республики проводит проверку, пишет Лента.