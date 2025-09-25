В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником

121

В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). К такому выводу пришли в Федеральном агентстве воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация).

Ан-26 «Камчатского авиапредприятия» 2 августа направлялся из Петропавловска-Камчатского в село Тиличики Олюторского района Камчатского края. На борту находились 28 пассажиров, в том числе 4 детей. Судно благополучно приземлилось.

При осмотре в тот же день персонал аэропорта обнаружил на фронтальной обогреваемой кромке самолета вмятину размером 7 на 9 сантиметров и глубиной 11 сантиметров с разрывом обшивки в районе 9-10 нервюры (элемент поперечного силового набора каркаса крыла, оперения и других частей летательного аппарата).

При этом члены экипажа в показаниях уточнили, что на всех этапах полета не фиксировали никаких изменений в управляемости судном, все системы работали штатно, пишет Лента.