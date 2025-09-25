Я нашел ошибку
Главные новости:
Состоится торжественное мероприятие, посвященное 70-летию библиотеки и 100-летию информационного обеспечения незрячих Самарской области.
Самарская областная библиотека для слепых отметит двойной юбилей
На сегодняшний день выполнены работы по устройству кровли и фасада здания, заканчивается процесс чистовой отделки помещения.
В этом году в поселке Энергия будет открыт современный ФАП
Спортсмены Самарской области вошли в число победителей и призеров в дисциплине «точность приземления».
Парашютисты самарского ЦСКА стали призерами всероссийских соревнований
В турнире среди девушек приняли участие 108 спортсменок.
Тольяттинка Софья Новикова - призер всероссийских соревнований по фехтованию
Самарцев приглашают на фестиваль христианского искусства
Самарцев приглашают на фестиваль христианского искусства
В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником
В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником
В России появится официальный дилерский центр крупного китайского автопрома
В России появится официальный дилерский центр крупного китайского автопрома
ВЦИОМ: терпимость населения к домашнему насилию снизилась
ВЦИОМ: терпимость населения к домашнему насилию снизилась
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником

25 сентября 2025 13:58
121
В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником

25 сентября 2025 13:58

В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). К такому выводу пришли в Федеральном агентстве воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация).

Ан-26 «Камчатского авиапредприятия» 2 августа направлялся из Петропавловска-Камчатского в село Тиличики Олюторского района Камчатского края. На борту находились 28 пассажиров, в том числе 4 детей. Судно благополучно приземлилось.

При осмотре в тот же день персонал аэропорта обнаружил на фронтальной обогреваемой кромке самолета вмятину размером 7 на 9 сантиметров и глубиной 11 сантиметров с разрывом обшивки в районе 9-10 нервюры (элемент поперечного силового набора каркаса крыла, оперения и других частей летательного аппарата).

При этом члены экипажа в показаниях уточнили, что на всех этапах полета не фиксировали никаких изменений в управляемости судном, все системы работали штатно, пишет Лента.

В центре внимания
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
165
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
180
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
170
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
368
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
370
