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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В России втрое выросло количество ДТП с участием электросамокатов

1 ноября 2023 10:24
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В России втрое выросло число ДТП с участием электросамокатов

В России за девять месяцев 2023 года произошло более 2,6 тысяч аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) — это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого год. Это следует из данных Научного центра безопасности дорожного движения МВД, пишет «Коммерсантъ».

В результате ДТП с участием электросамокатов в 2023 году врачи не смогли спасти 31 человека, травмы получили 2,72 тысячи человек, в том числе 919 детей в возрасте до 16 лет. Более четверти происшествий произошло на тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходных зонах, еще 22 процента — на регулируемых пешеходных переходов.

Чаще всего в аварии на электросамокатах попадают в МосквеТюменской областиСанкт-Петербурге и Нижегородской области. 42 процента пострадавших в ДТП с СИМ — россияне в возрасте до 20 лет.

С 1 марта в России начали действовать изменения правил дорожного движения. Теперь перемещаться на средствах индивидуальной мобильности, среди которых, в частности, электросамокаты, по тротуарам можно только со скоростью не выше 25 километров в час, пишет Лента.

Теги: ДТП

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