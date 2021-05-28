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В России на детей часто начали падать футбольные ворота

28 мая 2021 13:30
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В России на детей часто начали падать футбольные ворота

Следственный комитет России обращает внимание родителей о необходимости систематически проводить разъяснительную работу с  детьми о соблюдении правил безопасности на детских и спортивных площадках. Кроме того, ввиду недобросовестных лиц, ответственных за принятие в эксплуатацию неисправного и порой непригодного оборудования, место для игр становится  зоной повышенной опасности.

Так, следственными органами СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту травмирования ребенка в результате падения на него футбольных ворот в г. Уфе. 24 мая 2021 года 12-летний мальчик повис на перекладине футбольных ворот, расположенных на детской игровой площадке во дворе дома по улице г. Уфы, в результате ворота опрокинулись и упали на ребенка, причинив ему травму головы. В Москве 21 апреля 2021 года ворота упали на 11-летнюю девочку во время игры в футбол. Следственными органами ГСУ СК по Москве расследуется уголовное дело также по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Кроме того, 4 мая 2021 года в Республике Татарстан на сельской детской площадке на 9-летнюю девочку упали футбольные ворота, ребенок был госпитализирован. Следственными органами СУ СК России по Республике Татарстан расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Продолжается и расследование уголовного дела по факту падения ворот на 10-летнюю девочку в Казани в апреле 2021 года.

Во всех случаях следователями СК России устанавливаются причины и условия происшествий, анализируется необходимая техническая и организационно-распорядительная документация на установленные ворота.  В ходе расследования уголовных дел дается правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований и норм безопасности при содержании оборудования.

Профилактика детского травматизма должна быть постоянной не только со стороны родителей, но и педагогов, тогда дети будут максимально защищены от окружающих опасностей. Следственный комитет обращает внимание и должностных лиц, в том числе руководителей органов власти, сотрудников органов системы профилактики, образовательных учреждений, управляющих компаний и иных лиц  на необходимость строгого выполнения обязанностей по обеспечению безопасности детей. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей влечет за собой уголовную ответственность, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Теги: дети детский травматизм травматизм футбольные ворота

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