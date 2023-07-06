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В России на 60% выросло число ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), заявил в четверг, 6 июля, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».



По его словам, основной причиной таких аварий является пересечение владельцами СИМов проезжей части в тех местах, которые для этого не предназначены.

При этом Черников выразил мнение, что о введении прав для вождения электросамокатами говорить пока рано. Однако необходимо создавать условия для движения СИМов, считает глава ГИБДД.

4 июля стало известно, что Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом говорится в письме ведомства в Госдуму, с которым ознакомились «Известия». Отмечалось, что сейчас самокатчики пользуются пробелом в законодательстве, подпадая под категорию участников дорожного движения «другие лица». Кроме того, максимальное наказание для них не превышает 1,5 тыс. рублей.